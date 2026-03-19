Лукашенко освободил политзаключенных

Лукашенко после переговоров с Коулом помиловал политзаключенных Пальчиса и Лойко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал ряд политзаключенных после переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом. Об этом пишет газета «Наша Нива».

По ее данным, в списке освобожденных — политический блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойко. Ранее Пальчис был приговорен к 13 годам лишения свободы, Лойко — к семи годам.

Также помилованы журналистка Катерина Андреева, бывший сотрудник таможни Николай Куляшов, активист Ким Самусенко и другие лица, осужденные по делам, связанным с участием в протестных акциях.

19 марта Лукашенко во время переговоров с делегацией США в Минске заявил, что в стране нет так называемых политзаключенных, а есть правонарушители.

13 марта Лукашенко предупредил, что попытки кого-либо повторить в Белоруссии события 2020 года, когда в стране прошли массовые беспорядки, будут жестко пресекаться.

В декабре 2025 года оппозиционеры Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и еще 120 человек были освобождены из белорусских тюрем. Лукашенко принял решение об их помиловании после переговоров с Коулом. Девять человек уехали сразу в Литву, а остальные 114 были переданы Украине, в том числе Колесникова и Бабарико.

Ранее Лукашенко разрешил оппозиционеру Статкевичу вернуться домой.