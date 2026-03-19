Генпрокурор поручил проследить, не отсиживаются ли осужденные коррупционеры в тылу

Генпрокурор РФ Александр Гуцан поручил военным прокурорам проверить, не отсиживаются ли на кухне и в тылу осужденные за коррупцию чиновники. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам 2025 года, передает РИА Новости.

«Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу», — сказал Гуцан.

В ходе заседания президент РФ Владимир Путин также сообщил, что число коррупционных преступлений в России в 2025 году выросло на 12,3%.

Глава государства подчеркнул, что не менее важной является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.
Как рассказал Гуцан, в 2025 году у коррупционеров изъяли 2 тысячи объектов недвижимости и иного имущества на 1,6 трлн рублей.

Ранее юрист рассказал, когда обычный «подарок» может считаться взяткой.

 
