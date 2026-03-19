Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении почти 560 млн рублей

Суд арестовал заместителя министра имущественных отношении Ингушетии по подозрению в хищении почти 580 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.

Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц шесть суток.

В феврале Каспийский городской суд признал находящегося в международном розыске бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Его заочно приговорили к 11 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей.

Кроме того, 17 марта в Дагестане отправили в СИЗО на два месяца заместителя главы управления Росреестра по республике Рашидхана Абдуллаева, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве.

Ранее экс-главу минстроя Дагестана арестовали по делу о получении взятки.