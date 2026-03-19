Назван самый опасный регион мира с точки зрения терроризма

Африканский регион Сахель третий год подряд остается международным эпицентром терроризма, на который приходится почти половина от общего числа жертв терактов и нападений в мире. Об этом сообщил Институт экономики и мира в своем ежегодном докладе «Глобальный индекс терроризма - 2026», передает ТАСС.

«Эпицентр терроризма переместился с Ближнего Востока и Северной Африки в регион Сахеля, охватывающий страны к югу от Сахары. С 2007 года число жертв терроризма в Сахеле увеличилось в десять раз», — говорится в докладе.

Согласно подсчету специалистов, в 2025 году от рук террористов в мире погибли 5 582 человека, почти половина из них убиты в Сахеле.

