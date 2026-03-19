Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Назван самый опасный регион мира с точки зрения терроризма

Сахель является самым опасным регионом мира с точки зрения терроризма
IMAGO/Joerg Boethling/Global Look Press

Африканский регион Сахель третий год подряд остается международным эпицентром терроризма, на который приходится почти половина от общего числа жертв терактов и нападений в мире. Об этом сообщил Институт экономики и мира в своем ежегодном докладе «Глобальный индекс терроризма - 2026», передает ТАСС.

«Эпицентр терроризма переместился с Ближнего Востока и Северной Африки в регион Сахеля, охватывающий страны к югу от Сахары. С 2007 года число жертв терроризма в Сахеле увеличилось в десять раз», — говорится в докладе.

Согласно подсчету специалистов, в 2025 году от рук террористов в мире погибли 5 582 человека, почти половина из них убиты в Сахеле.

До этого политику Вашингтона в Африке назвали неоколониализмом. Об этом заявило в своем материале информационное агентство «Африканская инициатива». Как отмечается, под вывеской «безопасности», «борьбы с терроризмом» и «уважения суверенитета» Соединенные Штаты пытаются вернуться к проверенным неоколониальным практикам.

Ранее российские военные помогли отбить атаку террористов на аэропорт в Нигере.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
