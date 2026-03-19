В «Металлурге» высказались о возможном возвращении Малкина из НХЛ

В «Металлурге» заявили, что всегда ждут возвращения Малкина из НХЛ

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что в клубе всегда ждут возвращения нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я всегда говорил, что мы Евгения всегда ждем, потому что игрок высочайшего уровня, и он всегда нам поможет. Наши двери открыты», — заявил Бирюков.

Малкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ с активом в 1392 балла. Для этого ему потребовалось провести 1255 игр.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин сыграл в 42 встречах, в которых набрал 46 очков. При этом спортсмен пропустил несколько недель из-за травмы, полученной в начале декабря.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Также хоккеист стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее Малкина дисквалифицировали за удар соперника клюшкой по лицу.