Путин призвал обеспечить бесперебойную поддержку бойцам спецоперации

Путин: помощь участникам СВО должна доходить до каждого без сбоев
Гавриил Григоров/РИА Новости

Помощь участникам спецоперации и их семьям должна доходить до каждого без сбоев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, которое транслировалось на «России 24».

Российский лидер призвал уделять самое серьезное внимание проблемам, с которыми обращаются военные и их близкие.

«Вся система помощи участникам спецоперации и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной, работать так, чтобы доходить до каждого, причем без сбоев», — сказал президент.

Путин также дал поручение прокурорам активнее взаимодействовать с соответствующими ведомствами и фондом «Защитники Отечества» и расширять практику личных приемов граждан.

Также во время этого заседания российский президент заявил, что число коррупционных преступлений в России в 2025 году увеличилось на 12,3%. Также, по его словам, за год возросло число преступлений террористической направленности, над борьбой с ними нужно работать.

Ранее Путин заявил, что коррупция характерна для многих стран мира.

 
