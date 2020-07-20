Лавров проведет переговоры с иранским коллегой по ядерной сделке
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Министр иностранных дел Сергей Лавров 21 июля проведет переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».
«Во вторник в Москве пройдут переговоры Лаврова и Зарифа», — сказала Захарова.
Сообщается, что основной темой встречи станет Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана.
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