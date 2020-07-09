Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

В знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по обвинению в организации убийств ряда предпринимателей, вся фракция ЛДПР может сложить свои полномочия в Госдуме, заявил лидер партии Владимир Жириновский, передает «Интерфакс».

Жироновский сообщил об этом на заседании нижней палаты парламента. Депутат добавил, что к протесту могут присоединиться представители других партий.

Он отметил, также могут уйти в отставку и другие члены ЛДПР, занимающие должности в государственных органах.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.

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