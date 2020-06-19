Проект общенационального плана восстановления экономики направлен Путину
Президенту России Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Отмечается, что документ доработан по результатам совещаний с президентом, встреч с предпринимателями и экспертами.
В проект документа вошли меры, предложенные Советом Федерации, Государственной Думой, Общественной палатой и другими ведомствами.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству было необходимо предоставить план к 1 июня.
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