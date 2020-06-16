В Кремле прокомментировали ситуацию с Южной Кореей и КНДР

В Кремле внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове и обеспокоены происходящим в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что Москва призывает стороны к сдержанности.

«В настоящий момент каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высоком или высшем уровне нет», — уточнил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия содействовать возобновлению контактов между Южной Кореей и КНДР.

Ранее в офисе межкорейской связи в городе Кэсон произошел взрыв.

Министерство объединения Республики Корея заявило, что взрыв был совершен Северной Кореей. Это случилось всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон предупредила: «вскоре будет видна трагическая участь бесполезного совместного офиса связи».

После взрыва южнокорейские военные ужесточили наблюдение вблизи напряженных пограничных районов и усилили готовность к возможным столкновениям.

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