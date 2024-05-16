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Политолог связал два события, произошедших в Киеве и Пекине

Политолог Перла: в ближайшее время перемирия между Западом и Востоком не будет

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Китай. Слова эксперта приводит Tsargrad.tv, ссылаясь на его Telegram-канал. Политолог обратил внимание на важные политические символы.

«Символы в современной политике имеют огромное значение. [Госсекретарь США Энтони] Блинкен в Киеве поет под гитару песню из 1989 года, песню — символ победы Запада над Восточным блоком в холодной мировой войне. А президента России Владимира Путина в тот же день встречают в Китае с артиллерийским салютом», — отметил Перла.

Политолог сделал вывод, что норма нынешнего времени — противостояние Востока и Запада.

«Запад есть запад, Восток есть восток. Не будет перемирия, граждане нормализаторы», — заключил эксперт.

Встреча Путина и Си Цзиньпина прошла в четверг в Пекине. Переговоры сторон продлились 2,5 часа. По итогам РФ и КНР приняли решение об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Как заявил Си Цзиньпин, за 75 лет отношения Китая и России стали еще крепче. Он считает, что Пекин и Москва показали пример выстраивания отношений нового типа и связей между соседями.

Ранее Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией.

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