Исполнителю теракта в «Крокусе» продлен арест

Басманный суд Москвы продлил арест обвиняемому в террористической атаке на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале суда.

«Судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания до 22 августа под стражей Мухаммадсобира Файзова, обвиняемого в совершении теракта», – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что один из обвиняемых в совершении атаки на подмосковный комплекс «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов был работником барбершопа в Иваново.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия по находившимся в здании людям, после чего подожгли зрительный зал. Спустя сутки в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в теракте. Суд постановил отправить их в изолятор до 22 мая. Позже под стражей оказались еще несколько человек, подозреваемых в соучастии в преступлении.

Ранее стало известно, что МВД намерено провести реформу в миграционной сфере после теракта в «Крокусе».