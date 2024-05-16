Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исполнителю теракта в «Крокусе» продлен арест

Суд в Москве продлил арест обвиняемому по делу о теракте в «Крокусе» Файзову

Басманный суд Москвы продлил арест обвиняемому в террористической атаке на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале суда.

«Судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания до 22 августа под стражей Мухаммадсобира Файзова, обвиняемого в совершении теракта», – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что один из обвиняемых в совершении атаки на подмосковный комплекс «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов был работником барбершопа в Иваново.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия по находившимся в здании людям, после чего подожгли зрительный зал. Спустя сутки в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в теракте. Суд постановил отправить их в изолятор до 22 мая. Позже под стражей оказались еще несколько человек, подозреваемых в соучастии в преступлении.

Ранее стало известно, что МВД намерено провести реформу в миграционной сфере после теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами