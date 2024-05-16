Путин указал на успехи Китая в области автопрома

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на своем рынке и хотела бы расширять сотрудничество. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы приветствуем активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники», — сказал российский лидер, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров.

Путин отметил, что «китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе» в сфере производства автомобилей. Он подчеркнул, что РФ приветствует сотрудничество с Китаем и будет развивать его дальше.

Путин также заявил, что Россия значительно нарастила поставки продовольственных товаров в Китай. По словам президента РФ, около 90% всех расчетов между Россией и Китаем проходят в национальных валютах: рублях и юанях.

До этого сообщалось, что Москва и Пекин приняли решение об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее Си Цзиньпин оценил стойкость России и КНР перед переменчивой международной ситуацией.