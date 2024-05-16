В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об объявлении ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Гладков посоветовал местным жителям укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, если они находятся в квартире. В случае, если горожане находятся на улице, им следует спуститься в укрытие или другое безопасное место.

До этого мэрия Белгорода сообщала, что в городе и Белгородском районе временно не работают средства оповещения населения.

До устранения последствий аварии местных жителей призвали пользоваться приложением «МЧС России» и каналами телерадиовещания для получения экстренной информации.

Гладков также сообщал, что 15 мая украинские беспилотники атаковали поселки в регионе.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.