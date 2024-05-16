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Любовь Успенская намекнула на причастность Киркорова к трагедии в клинике Хайдарова

Певица Любовь Успенская осудила Филиппа Киркорова за рекламу клиники Хайдарова

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская в беседе с mk.ru упрекнула Филиппа Киркорова в рекламе клиники Тимура Хайдарова.

«В прошлом году я встала на защиту сотен женщин против пластического хирурга Тимура Хайдарова. В итоге оказалось, что я была во всем права — у меня есть официальные документы, клиники Хайдарова закрыли по моим обращениям. Параллельно Филипп Киркоров, получив гонорар от хирурга, таскался с ним по шоу и доказывал, что тот прекрасен», — высказалась Успенская.

Она считает, что в частности из-за рекламы Киркорова случилась трагедия в клинике Хайдарова: в результате некорректных медицинских услуг не стало продюсера Петра Гаврилова. Успенская возмутилась из-за того, что ее коллега вместо извинений «за свое вранье» подал на нее в суд за слова о женоненавистничестве. Также артистка пожаловалась, что Киркоров запросил с нее 10 миллионов рублей, а сам перевел на помощь российским военным всего 5 миллионов рублей.

Киркоров потребовал от Успенской опровергнуть слова о его женоненавистничестве, которыми она якобы «пыталась опорочить честь и достоинство», и выплатить ему многомиллионную компенсацию. В ответ Успенская в одном из постов в социальных сетях предложила Киркорову деньги на новые брюки и призвала его спуститься к народу.

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