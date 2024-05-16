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Фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил фильм открытия

Фильм «Пришелец» откроет кинофестиваль «Новое движение»

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Пресс-служба кинофестиваля «Новое движение»

Первый российский фестиваль молодого кино «Новое движение» откроется фильмом «Пришелец». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет с 30 мая по 3 июня в Великом Новгороде. Первой картиной станет «Пришелец», который ранее участвовал в основном конкурсе 46-го Московского международного кинофестиваля.

Сюжет рассказывает о слабослышащем парне Леше, которого деревенские жители считают «дурачком». Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Люди смеются над Лешей, но все меняется, когда к нему приходит то, чего он так долго ждал.

Режиссер и сценарист «Пришельца» Иван Соснин, который работал над проектами «Иваново счастье», «Далекие близкие» и «Мамонты». В ролях — Максим Стоянов, Алена Мирошникова, Татьяна Голубева-Сумарокова, Сергей Федоров, Ирма Арендт, Василина Маковцева.

14 мая состоялось открытие 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет до 25 числа. Известно, что на мероприятии покажут фильм о российском писателе Эдуарде Лимонове.

Ранее Никита Михалков призвал лишить дохода покинувших Россию режиссеров.

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