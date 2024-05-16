Фицо в апреле предсказал покушение на себя

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого накануне было совершено покушение, еще в апреля заявлял, что недовольство в обществе и фрустрация могут обернуться печальными последствиями для первых лиц государства. Об этом он сообщал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют… выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков», — подчеркивал Фицо.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что покушение на премьер-министра Роберта Фицо нарушает все идеалы демократии, в НАТО шокированы и потрясены этим событием.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее в Кремле решительно осудили покушение на Фицо.