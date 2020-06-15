Посол: приговор Уилану не скажется положительно на отношениях РФ и США

Посол США в России Джон Салливан заявил, что приговор гражданину США, Канады, Великобритании и Ирландии Полу Уилану не скажется положительно на отношениях Соединенных Штатов и России, сообщает ТАСС.

Московский городской суд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

«Это не будет иметь положительного эффекта на наши отношения», — сказал посол США.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.

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