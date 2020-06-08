Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты. Об этом она заявила в интервью телеканалу «112».

«Ограничены все права и свободы. Жителей региона считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться», — сказала Лукаш.

По ее словам, нынешние украинские власти не делают ничего для прекращения «хотя бы боевых действий».

Она также добавила, что согласно отчетам ОБСЕ, украинские солдаты занимались на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР «пытками,грабежами и насилием».

Лукаш также подчеркнула, что команда Зеленского лишь «продолжает имитировать некие игры в мирный процесс».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз заявил, что страна не будет вести переговоры с представителями непризнанных республик.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине предложили «оживить» нормандский формат

— Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе

— Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу