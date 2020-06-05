Медведев назвал «чушью» слова главы СНБО Украины про Россию

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Facebook прокомментировал слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который заявил, что Российской Федерации в скором времени грозит «развал».

Он считает, что не нужно обращать внимание «на всякие глупости, которые раздаются на Украине» насчет России.

«Даже если эта антироссийская чушь озвучивается странным существом с русской фамилией из украинского совбеза», — написал Медведев.

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