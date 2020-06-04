Лукашенко назначил новым премьер-министром Белоруссии Романа Головченко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на пост премьер-министра страны Романа Головченко, который до этого занимал пост главы Госкомвоенпрома, сообщает БелТА.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», — говорится в сообщении агентства.
Ранее Лукашенко заявил, что намерен подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые пройдут 9 августа. Действующий премьер-министр Сергей Русмас отправлен в отставку.
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