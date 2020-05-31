Трамп заявил, что не допустит анархии в США из-за массовых беспорядков

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти не допустят анархии в стране и остановят беспорядки и насилие, вызванные убийством полицейскими чернокожего мужчины передает «Интерфакс».

«Моя администрация остановит массовые беспорядки и насилие. Мы остановим это незамедлительно <...> Анархии не будет», — сказал Трамп.

Президент также отменил, что беспорядками управляют радикалы крайне левых взглядов, однако он не позволит им «поджигать общины».

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

Президент США ввел в некоторые города национальную гвардию, чтобы усмирить бунты. Осуществлявшему задержание офицеру полиции предъявили обвинение в неумышленном убийстве.

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