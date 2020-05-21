США заблокировали проект заявления России по Венесуэле

Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

20 мая в СБ ООН прошло обсуждение недавней попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу. 3 мая министр иностранных дел Венесуэлы сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. По данным главы учредительного собрания страны, восемь нападавших были убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что целью вторжения было его убийство. При этом среди задержанных участников нападения оказались двое американских граждан, которые, по словам Мадуро, являются сотрудниками личной охраны президента США. Однако американские и колумбийские власти заявили, что не имеют отношения к этим событиям.

Выступая в рамках Совбеза ООН, Полянский предложил согласовать заявление Совбеза для прессы. В проекте заявления было сказано, что члены СБ отвергают применение силы, как предусмотрено Уставом ООН, снова подтверждают соответствующие резолюции, которые касаются осуждения терроризма и использования наемников.

Члены Совбеза призвали к решению сложившейся ситуации в Венесуэле посредством диалога между венесуэльцами, без вмешательства извне, говорилось в документе.

Полянский отметил, что данный проект, не содержал каких-либо обвинений, только обозначил основные вещи, однако «был убит постоянным представительством США при ООН в течение 9 минут после начала процедуры молчания».

«Есть ли еще вопросы о том, насколько «конструктивна» позиция США по Венесуэле?» — заключил дипломат.

В 2019 году в Венесуэле начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуаидо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.