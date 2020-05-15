Лавров: абсолютно свободной системы мирового общения после пандемии не будет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что система международных связей не будет прежней после пандемии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Большинство экспертов сходятся в том, что такой абсолютной свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет», — сказал он.
Лавров отметил, что вряд ли будут введены какие-то очень жесткие меры предосторожности, однако все равно свободы, которая существовала раньше, не будет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лавров: выездные визы для россиян после пандемии вводиться не будут