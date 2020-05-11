В Крыму заявили, что Климкин «опростоволосился» с прогнозом по возвращению полуострова
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин «опростоволосился» со своими прогнозами по возвращению полуострова Крым, заявил РИА «Новости» глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Он отметил, что Климкин, который ранее называл условия по возвращению полуострова, «опять сел в лужу».
Молохов подчеркнул, что Крым никогда не будет для России «гирей», а Украина в свою очередь никогда не станет «витриной западного мира», вызывая надежду у крымчан.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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