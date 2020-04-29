В Кремле пояснили, урежут ли полномочия регионов после пандемии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, будут ли урезаны полномочия регионов после пандемии коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Они просто не будут нужны дальше, когда уйдет угроза пандемии. [Полномочия] же расширены как раз с учетом тех угроз, которые стоят перед каждым конкретным регионом», — сказал Песков.

Он уточнил, что накануне президент Владимир Путин сообщил о сохранении за регионами дополнительных полномочий в текущих условиях до 12 мая.