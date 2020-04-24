Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гахария заявил, что подобное неприемлемо для Тбилиси, так как Саакашвили приговорен в Грузии за тяжелые преступления и не может быть стратегическим партнером.

«Мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, конечно же мы отзовем посла как минимум для консультаций», — подчеркнул грузинский премьер.

Ранее сообщалось, что Саакашвили согласился на предложение главы Украины Владимира Зеленского стать заместителем премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

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