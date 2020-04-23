КС Молдавии приостановил получение российского кредита
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Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении от России кредита в €200 млн, пишет пресс-служба суда.
Отмечается, что вступление закона приостановлено, пока Конституционный суд рассматривает его соответствие конституции республики.
Ранее парламентская оппозиция «Pro Moldovа» попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в €200 млн.
17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса. Сообщалось, что страна планировала частично компенсировать дефицит в $900 млн деньгами, предоставленными в кредит Россией.
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