Джонсон записал первое видеообращение после выписки из больницы
Британский премьер Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, записал первое видеообращение после того, как его выписали из больницы. Видео он опубликовал в Twitter.
«Трудно найти слова, чтобы выразить мой долг перед Национальной службой здравоохранения за спасение моей жизни», — заявил Джонсон.
Премьер выразил благодарность всем, кто остается дома и не нарушает режим самоизоляции.
Он добавил, что видел своими глазами, как тяжело сейчас приходится медработникам.
27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня. После этого премьера переместили в обычную палату. Он был выписан из больницы 12 апреля.
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