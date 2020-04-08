В Британии рассказали об улучшении состояния здоровья Бориса Джонсона
В офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассказали о его состоянии здоровья после госпитализации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Би-би-си».
Представитель канцелярии отметил, что политик находится в реанимации, однако он реагирует на лечение, его состояние стабильное.
В офисе добавили, что Джонсон находится в хорошем настроении, и уточнили, что премьер дышит сам, необходимость подключения к аппарату ИВЛ отсутствует.
Представитель заявил, что политик не работает, но поддерживает связь с некоторыми членами правительства.
Канцлер Риши Сунак в ходе брифинга добавил, что Джонсон может сидеть на постели, а также общается с медиками.
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