Коронавирусом заразились десять сотрудников ООН в Женеве

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Десять сотрудников ООН в Женеве заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандру Веллуччи.

«Зарегистрировано 10 случаев заболевания среди сотрудников ООН», — сказала она.

Веллуччи добавила, что два заболевших работают в секретариате Конференции ООН по торговле и развитию, еще два — в региональном офисе Программы ООН по окружающей среде, один зараженный трудится в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

3 апреля Веллуччи заявила, что в целом в разных подразделениях ООН в мире коронавирусом заразились 111 человек.