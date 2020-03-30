Белый дом рассказал о договоренности Путина и Трампа тесно сотрудничать по COVID-19

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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о тесном сотрудничестве в борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Главы государств также решили проводить тесное сотрудничество в рамках саммита G20.

Кроме того, Трамп и Путин указали на важность поддержания мировой экономики, ее оживление и поддержку стабильности на энергетическом рынке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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