Бжания победил на выборах президента Абхазии
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Лидер оппозиции Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии благодаря собранным 56,5% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тамаза Гогию.
«Считать избранным президентом Абхазии Аслана Бжанию и вице-президента Абхазии Бадру Гунбу, набравших 56,5% голосов избирателей», — заявил он.
Выборы прошли в Абхазии 22 марта.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжанию с победой.
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