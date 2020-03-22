Верховный лидер Ирана отказался от помощи США в борьбе с пандемией

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Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года
Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи счел «странным» предложение США о помощи в борьбе с распространением коронавируса нового типа на фоне обвинений в создании вируса в адрес Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Хаменеи.

По словам Хаменеи, неоднократные предложения США помочь в противодействии вирусу настораживают, так как в самих Соединенных Штатах наблюдается сложная ситуация. Кроме того, в международном сообществе звучали заявления о том, что США создали коронавирус.

«Не знаю, правда ли это. Но может ли мудрый человек доверять вам и принять вашу помощь, когда звучат такие предположения?» – заявил Хаменеи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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