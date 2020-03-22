Верховный лидер Ирана отказался от помощи США в борьбе с пандемией
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи счел «странным» предложение США о помощи в борьбе с распространением коронавируса нового типа на фоне обвинений в создании вируса в адрес Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Хаменеи.
По словам Хаменеи, неоднократные предложения США помочь в противодействии вирусу настораживают, так как в самих Соединенных Штатах наблюдается сложная ситуация. Кроме того, в международном сообществе звучали заявления о том, что США создали коронавирус.
«Не знаю, правда ли это. Но может ли мудрый человек доверять вам и принять вашу помощь, когда звучат такие предположения?» – заявил Хаменеи.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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