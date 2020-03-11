Чиновникам запретили уезжать в командировки за границу

Высокопоставленным российским чиновникам настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок за границу в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

Отмечается, что чиновники не смогут уезжать в командировки, за исключением самых неотложных.

Также штаб заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в российских регионах.

«Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий», — говорится в сообщении.

11 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил о пандемии коронавируса Covid-2019.

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