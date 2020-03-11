Чиновникам запретили уезжать в командировки за границу
Высокопоставленным российским чиновникам настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок за границу в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.
Отмечается, что чиновники не смогут уезжать в командировки, за исключением самых неотложных.
Также штаб заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в российских регионах.
«Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий», — говорится в сообщении.
11 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил о пандемии коронавируса Covid-2019.
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