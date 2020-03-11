Закон о поправках к Конституции прошел заключительное чтение Госдумы

Закон о поправках к Конституции одобрен Госдумой на пленарном заседании. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, одобрили принятие документа 383 депутата, против не выступил ни один, воздержались от голосования 43 парламентария.

Законопроект передан в Совфед, его рассмотрят 11 марта.

За период подготовки документа ко второму чтению было предложено около 400 поправок от всех фракций. Половина из них была приняла, а 175 рекомендовали к отклонению.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.