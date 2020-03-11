Демократам открыли доступ к закрытым данным доклада Мюллера о вмешательстве в выбры

Американский суд открыл представителям демократической партии доступ к закрытым материалам доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение вынесла судебная инстанция округа Колумбия.

Материалы документа касаются вмешательства в процесс избрания президента США в 2016 году, когда Дональд Трамп одержал победу.

В доклад якобы содержится информация о российском вмешательстве в результаты выборов.

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