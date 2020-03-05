Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки

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Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка на внеочередном заседании Верховной рады по вопросу о его... Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка на внеочередном заседании Верховной рады по вопросу о его...
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка на внеочередном заседании Верховной рады по вопросу о его...
Андрей Ратмиров/ТАСС

Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.

Отставку поддержали 263 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, что влечет отставку генпрокурора.

Рябошапка занимал должность с августа 2019 года.

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