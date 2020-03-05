Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки
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Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.
Отставку поддержали 263 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, что влечет отставку генпрокурора.
Рябошапка занимал должность с августа 2019 года.
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