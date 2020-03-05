Депутаты ЛДПР пришли на заседание в белых перчатках, как у Елизаветы II
Депутаты от фракции ЛДПР появились на пленарном заседании Госдумы в белых перчатках. Они также раздали коллегам «чистые, новые перчатки, как у королевы Британии», передает РИА «Новости».
В начале заседания председатель Госдумы Вячеслава Володин увидел, что депутаты от партии ЛДПР в белых перчатках, и пошутил на эту тему.
«Обратите внимание, что фракция ЛДПР, видимо, скупила все перчатки в аптеке», — сказал Володин.
После этого на трибуны вышел Жириновский и заявил, что в случае необходимости партия снабдит нуждающихся белоснежными перчатками, как у британской королевы Елизаветы II.
Ранее Елизавета II впервые за более чем 10 лет появилась на вручение наград в официальной лондонской резиденции британских монархов в белых перчатках из-за коронавируса.
Также в февраля Жириновский в ходе заседания в Государственной думе предложил парламентариям ходить в перчатках для «защиты от микробов», как это делают члены его партии.
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