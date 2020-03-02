Глава парламента КЧР о поправках к Конституции: мы готовы проявить консолидированную позицию

Председатель парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов прокомментировал, как региональные парламенты (ЗакСы) будут после 11 марта рассматривать поправки к Конституции.

«Я могу прокомментировать наш региональное закс[обрание] — мы готовы собраться, по поправкам проявить такую очень консолидированную позицию, равно как и партийное голосование.

Я думаю, что все партии будут поддерживать, выступят единым каким-то фронтом в нашем заксобрании.

У нас идут обсуждения, если какие-то есть предложения со стороны — они от всех выслушиваются внимательно. Обсуждается только конкретная помощь людям, избирателям, кого затронет.

Там же социальная в основном повестка рассматривается нами, все эти закрепления в принципе вызывают консолидированное понимание того, что эти поправки нужны. Мы готовы», — заявил Иванов в интервью «Газете.Ru».