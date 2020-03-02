Власти Греции заявили об угрозе нацбезопасности из-за потока мигрантов
Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что власти страны считают ситуацию с нелегальными мигрантами за угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Турция способствует перемещению нелегальных мигрантов.
«Вместо того чтобы ограничить незаконных перевозчиков мигрантов и беженцев, Турция сама стала перевозчиком. Собравшиеся люди насильно пытаются проникнуть на территорию Греции, несмотря на тот факт, что греческая сторона ясно дала понять, что вообще не разрешен их проход», — сказал Петсас.
Он отметил, что данная ситуация несет за собой «активную, серьезную, исключительную и асимметричную» угрозу национальной безопасности Греции.
Ранее в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе Анкара решила больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла границы Турции с Евросоюзом.