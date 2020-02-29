Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф с Путиным после конфликта на Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф или посоревновался бы в дзюдо с президентом России Владимиром Путиным, если бы конфликт на Донбассе завершился. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что после предложения президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера на саммит «Большой восьмерки», представил как стороны, в том числе глава украинского государства Владимир Зеленский, подписывают документ о завершении войны на Украине.

«Вот это прекрасно. Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже», — сказал Пристайко.

Также он добавил, что готов и в дзюдо посоревноваться с российским президентом.

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