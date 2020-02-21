Гуайдо намерен привлечь РФ и Китай для восстановления демократии в Венесуэле

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в своем Twitter заявил, что венесуэльская оппозиция планирует привлечь Россию и Китай для восстановления демократии в государстве.

«Мы намерены создать международные комиссии с участием всех, чтобы усилить давление и повлиять на такие страны, как Россия и Китай, которые могут облегчить восстановление демократии в Венесуэле», — написал он.

В январе прошлого года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Глава парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Западные страны заявили о признании Гуайдо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддерживают Мадуро.

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