Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорен к более чем к трем годам тюрьмы
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Суд в Вашингтоне приговорил экс-советника американского президента Дональда Трампа Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, сообщает CNN.
Стоун признан виновным в даче ложных показаний, и попытке помешать расследованию конгресса США.
Ранее Трамп выразил негодование по поводу признания его экс-советника виновным.
Он назвал предъявление обвинения Стоуну проявлением «двойных стандартов».
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— Бывшему советнику Трампа грозит 50 лет тюрьмыя его экс-советника виновным в даче ложных показаний Конгрессу. Он назвал предъявление обвинения Стоуну проявлением «двойных стандартов».