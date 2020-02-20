Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорен к более чем к трем годам тюрьмы

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Joshua Roberts/Reuters

Суд в Вашингтоне приговорил экс-советника американского президента Дональда Трампа Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, сообщает CNN.

Стоун признан виновным в даче ложных показаний, и попытке помешать расследованию конгресса США.

Ранее Трамп выразил негодование по поводу признания его экс-советника виновным.

Он назвал предъявление обвинения Стоуну проявлением «двойных стандартов».

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Бывшему советнику Трампа грозит 50 лет тюрьмыя его экс-советника виновным в даче ложных показаний Конгрессу. Он назвал предъявление обвинения Стоуну проявлением «двойных стандартов».