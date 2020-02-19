Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что депутат Ольга Баталина в ближайшее время займет пост заместителя министра труда и социальной защиты, передает ТАСС.

«Да, действительно, такое решение принято. Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ», — сказал Исаев.

С 2011 года Ольга Баталина является депутатом Государственной думы. С 2014 по 2016 год она была председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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