Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

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Заместитель председателя Государственной думы РФ Владимир Васильев, председатель комитета... Заместитель председателя Государственной думы РФ Владимир Васильев, председатель комитета...
Заместитель председателя Государственной думы РФ Владимир Васильев, председатель комитета...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что депутат Ольга Баталина в ближайшее время займет пост заместителя министра труда и социальной защиты, передает ТАСС.

«Да, действительно, такое решение принято. Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ», — сказал Исаев.

С 2011 года Ольга Баталина является депутатом Государственной думы. С 2014 по 2016 год она была председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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