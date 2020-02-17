Кремль ответил пожелавшему еще одну «нормандскую встречу» Зеленскому

В Кремле рассказали, что в настоящее время идет обсуждение новой встречи в «нормандском формате. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Она обсуждается. Безусловно, для проведения этой встречи как минимум нужно перечитать парижские документы и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано», — отметил пресс-секретарь.

Также Песков добавил, что точных сроков проведения следующего нормандского саммита пока нет.

«В данном случае не должно быть места лишним оценкам, трактовкам», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое проведение еще одной встречи в «нормандском формате». Зеленский отметил, что он бы хотел вновь провести «нормандскую встречу» через два месяца в Берлине.

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