Кремль ответил пожелавшему еще одну «нормандскую встречу» Зеленскому
В Кремле рассказали, что в настоящее время идет обсуждение новой встречи в «нормандском формате. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Она обсуждается. Безусловно, для проведения этой встречи как минимум нужно перечитать парижские документы и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано», — отметил пресс-секретарь.
Также Песков добавил, что точных сроков проведения следующего нормандского саммита пока нет.
«В данном случае не должно быть места лишним оценкам, трактовкам», — заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое проведение еще одной встречи в «нормандском формате». Зеленский отметил, что он бы хотел вновь провести «нормандскую встречу» через два месяца в Берлине.
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