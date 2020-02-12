МИД РФ: Варшава«заигралась во лжи» про события Второй мировой войны
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Варшава заигралась во лжи относительно событий Второй Мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский в статье «Война началась не в 1941 году», опубликованной в газете «Märkische Oderzeitung», заявил, что наибольшую выгоду от «окончания войны» против нацистской Германии получил Советский Союз.
Захарова посчитала нелепыми слова о том, что СССР оккупировал сам себя.
«Это показатель того, что Варшава — я не говорю про Польшу, Польша — это польский народ, историки, эксперты, а официальная Варшава — заигралась», — сказала представитель российского ведомства.
Она также добавила, что две-три недели назад Москва получила информацию о том, что польские подвластные структуры и органы провели переговоры относительно того, какие предпринимать меры для нейтрализации тех материалов и исторических фактов, которые собирается обнародовать российская сторона, с целью недопущения распространения истины о тех событиях.
Захарова ответила на это, что России есть чем ответить на действия Варшавы.
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