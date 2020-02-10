На Украине завели уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР

Прокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выдачи на территории неподконтрольной Киеву самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) паспортов гражданина ЛНР. Об этом сообщает сайт ведомства.

Там со ссылкой на данные СБУ заявили, что в ЛНР в принудительном порядке происходит выдача паспорта гражданина ЛНР.

«Прокуратура начала уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области», — указано в сообщении.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник отмечал, что почти все граждане республики палнируют получить российский паспорт.

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