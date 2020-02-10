О возможном обострении в отношениях Британии и ЕС заявил посол России

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о том, что на переговорах Британии и Евросоюза к концу года возможен новый этап обострения отношений. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Он отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон смог реализовать Brexit, а также одержать победу в парламентских выборах.

Однако дипломат уточнил, что переходный период после выхода Британии из Евросоюза будет длиться до конца 2020 года

«Так что к концу года нельзя исключать нового обострения на переговорах со взаимными обвинениями, а то и шантажом», — добавил Келин.

Ранее 31 январе Великобритания официально вышла из состава Евросоюза.

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