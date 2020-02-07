Трамп опубликовал высмеивающее Пелоси видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеозапись под названием «Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси» на своей странице в Twitter.

На видеозаписи фрагменты выступления Трампа в конгрессе прерываются перебивками, на которых спикер палаты представителей Нэнси Пелоси рвет листы с речью главы государства.

Ранее сообщалось, что Пелоси разорвала копию текста речи Трампа после его выступления перед законодателями.

Сенат Конгресса США 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

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