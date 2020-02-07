Трамп опубликовал высмеивающее Пелоси видео

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Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа
Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеозапись под названием «Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси» на своей странице в Twitter.

На видеозаписи фрагменты выступления Трампа в конгрессе прерываются перебивками, на которых спикер палаты представителей Нэнси Пелоси рвет листы с речью главы государства.

Ранее сообщалось, что Пелоси разорвала копию текста речи Трампа после его выступления перед законодателями.

Сенат Конгресса США 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

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